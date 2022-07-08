В область ежедневно летят ракеты, – Ким ответил, необходимо ли уезжать из региона

Если сравнивать с ситуацией на Востоке нашей страны, то наш город страдает от ракетных ударов каждый день, но активных боевых действий нет. Из-за неточности снарядов иногда страдает инфраструктура.

Об этом 24 каналу рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он также отметил, что, несмотря на ежедневные обстрелы, аграрии самоотверженно продолжают работать, ведь очень ценят хлеб.

Читайте также Были попадания, два взрыва в окрестности города, – Ким об обстрелах Николаева

"Лично я считаю, если люди могут работать и помогать ВСУ, то они должны оставаться в городе", – говорит глава Николаевской ОВА.

Если работы нет и есть куда уехать, да, конечно – выехать можно. В Николаеве работают автобусы, коммунальный транспорт. Мы живем обычной жизнью, но каждый день на область летят ракеты,

– говорит Ким.

российские изверги совершают геноцид – обстреливают пшеничные поля

Враг пытается уничтожить все возможные объекты в Украине как военные, так и промышленные и сельскохозяйственные. россияне намеренно обстреливают территорию возле линии столкновения, ведь там – поля с урожаем.

Ранее сообщали о больших пожарах на полях в Харьковской и Херсонской областях – это повлекли за собой интенсивные обстрелы. В Херсонской области тушить возгорание некому. Спасение собственного урожая вынуждены брать на себя местные аграрии, потому что оккупантам безразлично.

Почему оккупанты чуть ли не каждую ночь атакуют Николаевскую область

Наши военные работают непосредственно на границе Херсонской и Николаевской областей и преуспевают, отмечает глава Николаевской ОВА.

По словам Виталия Кима, сейчас все чаще горят склады оккупантов и, соответственно, это их злит. Поэтому они беснуются и стреляют, такой у них подлый ответ на успехи ВСУ.

Что известно о контрнаступательных действиях ВСУ

Утром 8 июля в Новой Каховке украинские военные стреляли по позициям врага. Они уничтожили ПВО, БК и ликвидировали оккупантов.

Советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань рассказал, что это произошло около 6 – 7 часов утра. ВСУ попали в состав боеприпасов врага.

Кроме того, сообщали, что в Новой Каховке 7 июля убили предателя и бывшего полицейского, согласившегося на сотрудничество с оккупантами. Вероятно, речь идет о Сергее Томко.

Детальнее о том, как живет Николаевская область под обстрелами: смотрите видео разговора с Кимом