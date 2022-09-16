Украинцы борются за свои семьи и за свободу, а россияне – за стиралки и телевизоры, – США в ОБСЕ

В США заметили, что у российских военных низкий моральный дух и самая большая их мотивация – деньги и мародерство. В то же время украинцы воюют за своих родных и свою свободу.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене подметил, что после более чем 200 дней полномасштабной войны россия так и не сформировала веские причины для нападения на Украину или аннексии ее земли. Именно поэтому он убежден, что страна-агрессор проигрывает войну – несмотря на то, что российские вооруженные силы значительно больше украинских.

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Хороший пример – победа Украины под Киевом

Майкл Карпентер убежден, что "россия проиграет эту имперскую захватническую войну". Американский посол вспомнил, как российские войска проиграли битву под Киевом в марте, "и теперь мы видим, как они бросают свои танки и БМП и бегут – иногда буквально – назад в россию, когда защитники Украины освобождают общины, тяжело пострадавшие от российской оккупации" .

российская федерация - это огромная страна, охватывающая 11 часовых поясов, население которой во много раз превышает население Украины. У нее гораздо больше танков, ракет и артиллерии, чем у Украины. Ее вооруженные силы значительно больше украинских. Но после более чем 200 дней войны россия так и не сформировала веские причины для нападения на Украину или аннексии ее земли. Вот почему россия проигрывает эту имперскую захватническую войну,

– заявил он.

Россияне борются за стиралки, украинцы – за свободу

Карпентер отметил, что то, как украинские мирные жители всех возрастов со слезами радости поздравляют украинских освободителей, "резко контрастирует с гневными демонстрациями, которые встречали российские войска, когда они впервые оккупировали украинские города и села прошлой зимой и весной".

По его мнению, это связано с тем, что в каждой культуре мира "презирают вооруженного захватчика". И именно поэтому российские войска "презирают по всей Украине: от севера до юга и с востока до запада".

Российские войска, которые знают, что их собственное правительство относится к ним как к пушечному мясу, не хотят воевать, кроме, возможно, за рубль и, возможно, за стиральные машины или дополнительный телевизор, украденные из украинского дома. А народ Украины борется за защиту своих семей и свобод,

– добавил Карпентер.

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