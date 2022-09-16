Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні підмітив, що після більш ніж 200 днів повномасштабної війни росія так і не сформувала вагомі причини для нападу на Україну чи анексії її землі. Саме тому він переконаний, що країна-агресорка програє війну – попри те, що російські збройні сили значно більші за українські.

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Гарний приклад – перемога України під Києвом

Майкл Карпентер переконаний, що "росія програє цю імперську загарбницьку війну". Американський посол пригадав, як російські війська програли битву під Києвом у березні, "і тепер ми бачимо, як вони кидають свої танки та БМП і біжать – іноді буквально – назад до росії, коли захисники України звільняють громади, які тяжко постраждали від російської окупації".

російська федерація — це величезна країна, що охоплює 11 часових поясів, населення якої у багато разів перевищує населення України. У неї набагато більше танків, ракет і артилерії, ніж в України. Її збройні сили значно більші за українські. Але після понад 200 днів війни росія так і не сформувала вагомі причини для нападу на Україну чи анексії її землі. Ось чому росія програє цю імперську загарбницьку війну,

– заявив він.

Росіяни борються за пралки, українці – за свободу

Карпентер зауважив, що те, як українські мирні жителі різного віку зі сльозами радості вітають українських визволителів, "різко контрастує з гнівними демонстраціями, які зустрічали російські війська, коли вони вперше окупували українські міста та села минулої зими та весни".

На його думку, це пов’язано з тим, що у кожній культурі світу "зневажають озброєного загарбника". І саме тому російські війська "зневажають по всій Україні: від півночі до півдня та зі сходу до заходу".

Російські війська, які знають, що їхній власний уряд ставиться до них як до гарматного м’яса, не мають бажання воювати, окрім, можливо, за рубль і, можливо, за пральні машини чи додатковий телевізор, викрадені з українського дому. А народ України бореться за захист своїх родин і свободи,

– додав Карпентер.

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