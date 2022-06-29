Всего прилетело 8 ракет, – мэр Николаева рассказал подробности об атаке россиян по городу

Утром по Николаеву российские оккупанты выпустили 8 ракет. В результате атаки погибли 3 человека, 5 – ранены.

Об этом рассказал мэр Николаева Олег Сенкевич в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Внимание Удар по многоэтажке в Николаеве: 3 человека погибли, есть раненые

Вообще было 8 ракетных ударов. Ракеты попали в разные места в городе, на территорию частного сектора. И одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом,

– отметил Олег Сенкевич.

По словам мэра, в результате попадания ракеты в здание полностью разрушен один подъезд, частично еще один. В настоящее время на месте работают спасатели.

Число жертв возросло

Данные о пострадавших уточняют, сейчас установить точное количество людей, которые могли оказаться под завалами – невозможно.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 8.20 после удара по многоэтажному дому погибли 3 человека, еще 5 были ранены.

Хронология утреннего обстрела

Ракетный удар в Николаеве произошел утром 29 июня. Тогда на Юге была объявлена ​​воздушная тревога. А позже появилась информация о взрывах в Херсоне и Николаеве.

Вскоре информацию подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщив, что оккупанты попали в многоэтажное здание. Он отметил, что к месту происшествия направились медики, а также спасатели.

Николаев под постоянными обстрелами россиян

Российские военные не прекращают ракетные атаки по Николаевской области. Вчера ночью 28 июня областной центр атаковали сразу 11 ракетами. К счастью, часть из них сбили силы ПВО.

Мэр Николаева Олег Сенкевич в эфире телемарафона отметил, что за 4 месяца войны город не обстреливали всего 18 дней, все остальные дни Николаев страдает от вражеских атак.

Сенкевич в очередной раз подчеркнул, что призывает людей эвакуироваться из Николаева.

Детали – россияне попали в дом в Николаеве: смотрите видео

В Институте изучения войны сообщили, что захватчики усиливают артиллерийские обстрелы украинских позиций, особенно вдоль границ Херсонской и Николаевской областей на западном берегу реки Ингулец. Именно такими действиями россияне пытаются отразить недавние контратаки ВСУ.