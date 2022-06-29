Всего прилетело 8 ракет, – мэр Николаева рассказал подробности об атаке россиян по городу
Утром по Николаеву российские оккупанты выпустили 8 ракет. В результате атаки погибли 3 человека, 5 – ранены.
Об этом рассказал мэр Николаева Олег Сенкевич в эфире телемарафона, передает 24 канал.
Внимание Удар по многоэтажке в Николаеве: 3 человека погибли, есть раненые
Вообще было 8 ракетных ударов. Ракеты попали в разные места в городе, на территорию частного сектора. И одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом,
– отметил Олег Сенкевич.
По словам мэра, в результате попадания ракеты в здание полностью разрушен один подъезд, частично еще один. В настоящее время на месте работают спасатели.
Число жертв возросло
Данные о пострадавших уточняют, сейчас установить точное количество людей, которые могли оказаться под завалами – невозможно.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 8.20 после удара по многоэтажному дому погибли 3 человека, еще 5 были ранены.
Хронология утреннего обстрела
Ракетный удар в Николаеве произошел утром 29 июня. Тогда на Юге была объявлена воздушная тревога. А позже появилась информация о взрывах в Херсоне и Николаеве.
Вскоре информацию подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщив, что оккупанты попали в многоэтажное здание. Он отметил, что к месту происшествия направились медики, а также спасатели.
Николаев под постоянными обстрелами россиян
Российские военные не прекращают ракетные атаки по Николаевской области. Вчера ночью 28 июня областной центр атаковали сразу 11 ракетами. К счастью, часть из них сбили силы ПВО.
Мэр Николаева Олег Сенкевич в эфире телемарафона отметил, что за 4 месяца войны город не обстреливали всего 18 дней, все остальные дни Николаев страдает от вражеских атак.
Сенкевич в очередной раз подчеркнул, что призывает людей эвакуироваться из Николаева.Важно! В Институте изучения войны сообщили, что захватчики усиливают артиллерийские обстрелы украинских позиций, особенно вдоль границ Херсонской и Николаевской областей на западном берегу реки Ингулец. Именно такими действиями россияне пытаются отразить недавние контратаки ВСУ.
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