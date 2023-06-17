В Одессе частично исчезал свет: в чем причина

В Одессе 17 июня выключили свет. Произошло это из-за аварии на высоковольтных подстанциях Одесщины. Энергетики, где это возможно, подключают потребителей на резервную линию.

Как рассказали в ДТЭК, аварийное отключение произошло в 15:09 на высоковольтных подстанциях другой энергокомпании.

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Без света временно были одесситы, проживающие в:

Киевском,

Хаджибейском районе города.

Что делать, если выключили свет

По состоянию на 15:35 удалось возобновить электроснабжение для жителей Одессы. Однако частично обесточенным остается Одесский район.

В случае отсутствия электроснабжения потребителям предлагают:

Проверить на сайте ДТЭК, не зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на фейсбук-странице ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ДТЭК.

Добавим, что военная администрация Одесской области обращает внимание жителей и предпринимателей на необходимость экономии электроэнергии. Это связано с дефицитом мощности в объединенной энергосистеме Украины. Также отметим, что украинские электростанции активно проводят масштабную ремонтную кампанию, направленную на подготовку к следующему отопительному сезону.

Будут ли летом экстренные отключения

Как объяснил 24 Каналу директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко, летом необходимость отключений может возникнуть в энергодефицитных регионах. Однако если до этого и дойдет, они будут непродолжительны и будут применяться, скорее всего, в пиковые часы.

В то же время, системным явлением этим летом отключения не станут. Такого же мнения придерживается и аналитик Юрий Щедрин. По его словам, на сегодняшний день и в ближайшей перспективе мощности в украинской сети хватает.