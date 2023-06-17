В Одессе частично исчезал свет: в чем причина
Источник:ДТЭК
В Одессе 17 июня выключили свет. Произошло это из-за аварии на высоковольтных подстанциях Одесщины. Энергетики, где это возможно, подключают потребителей на резервную линию.
Как рассказали в ДТЭК, аварийное отключение произошло в 15:09 на высоковольтных подстанциях другой энергокомпании.
Смотрите также Без света тысячи потребителей: какая ситуация в энергосистеме после подрыва ГЭС и обстрелов
Без света временно были одесситы, проживающие в:
- Киевском,
- Хаджибейском районе города.
Что делать, если выключили свет
В случае отсутствия электроснабжения потребителям предлагают:
- Проверить на сайте ДТЭК, не зарегистрирована ли авария по вашему адресу.
- Если нет, сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на фейсбук-странице ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ДТЭК.
Добавим, что военная администрация Одесской области обращает внимание жителей и предпринимателей на необходимость экономии электроэнергии. Это связано с дефицитом мощности в объединенной энергосистеме Украины. Также отметим, что украинские электростанции активно проводят масштабную ремонтную кампанию, направленную на подготовку к следующему отопительному сезону.
Будут ли летом экстренные отключения
Как объяснил 24 Каналу директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко, летом необходимость отключений может возникнуть в энергодефицитных регионах. Однако если до этого и дойдет, они будут непродолжительны и будут применяться, скорее всего, в пиковые часы.
В то же время, системным явлением этим летом отключения не станут. Такого же мнения придерживается и аналитик Юрий Щедрин. По его словам, на сегодняшний день и в ближайшей перспективе мощности в украинской сети хватает.