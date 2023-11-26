Из-за непогоды в дороге застряли роженицы: в Одесской ОВА рассказали о ситуации
Из-за непогоды в Одесской области в дороге застряла скорая, в которой была роженица. Спасателям удалось достать автомобиль из сугроба и довезти женщину в больницу.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он уточнил, что сейчас организуются бригады, которые смогут оказывать медицинскую помощь на месте, передает 24 Канал.
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В Одесской области в метели застряли роженицы
Спасатели сообщили, что в Белгород-Днестровском районе в снежном заносе застрял автомобиль скорой помощи. Чтобы его вытащить, привлекли сотрудников ГСЧС. Спасатели вытащили автомобиль и сопровождали его к месту вызова.
В карете скорой помощи, которую утром сопровождали и вытаскивали из снежных заносов подразделения ГСЧС, находилась беременная женщина. Пока она рожает в больнице,
– уточнили спасатели.
Кипер также сообщил, что недавно штаб получил сообщение о роженице, которая тоже застряла на дороге. Он отметил, что сейчас решается вопрос, чтобы скорая забрала роженицу и доставила в больницу. По словам Кипера, роженица ехала на собственном автомобиле и оказалась в снежном заторе.
Непогода в Одесской области: что известно
- В воскресенье, 26 ноября, Одесскую область накрыла непогода. Синоптики объявили штормовое предупреждение и сообщили, что ожидаются сильные мокрый снег и дождь, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.
- Из-за непогоды перекрыли трассу Одесса – Рени для грузовиков. Кроме того, в Одесской области полиция получила более 50 сообщений о ДТП на дорогах.
- Все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения 27 ноября. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. Если непогода продолжится, то дистанционное обучение может быть продолжено.
- По состоянию на 15:00 информация о пострадавших в результате непогоды не поступала.
- Из-за непогоды в Одесской области без света 16 населенных пунктов остались без света. Это около 29 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Кроме того, в сети сообщают, что перепады напряжения и проблемы со светом начали возникать и в Одессе.