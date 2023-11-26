Из-за непогоды в дороге застряли роженицы: в Одесской ОВА рассказали о ситуации

Из-за непогоды в Одесской области в дороге застряла скорая, в которой была роженица. Спасателям удалось достать автомобиль из сугроба и довезти женщину в больницу.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он уточнил, что сейчас организуются бригады, которые смогут оказывать медицинскую помощь на месте, передает 24 Канал.

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В Одесской области в метели застряли роженицы

Спасатели сообщили, что в Белгород-Днестровском районе в снежном заносе застрял автомобиль скорой помощи. Чтобы его вытащить, привлекли сотрудников ГСЧС. Спасатели вытащили автомобиль и сопровождали его к месту вызова.

В карете скорой помощи, которую утром сопровождали и вытаскивали из снежных заносов подразделения ГСЧС, находилась беременная женщина. Пока она рожает в больнице,

– уточнили спасатели.

Кипер также сообщил, что недавно штаб получил сообщение о роженице, которая тоже застряла на дороге. Он отметил, что сейчас решается вопрос, чтобы скорая забрала роженицу и доставила в больницу. По словам Кипера, роженица ехала на собственном автомобиле и оказалась в снежном заторе.

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