В Одессе из-за российского дронового удара повреждена станция переливания крови
- Российские дроны ночью 10 июня атаковали Одессу, повредив станцию переливания крови.
- Председатель ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки на Одессу погибли 2 человека, еще 9 – ранены.
Ночью 10 июня россияне в очередной раз атаковали Одессу беспилотниками. В результате вражеского удара повреждена станция переливания крови.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
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Атака на Одессу 10 июня: повреждена станция переливания крови
Около 08:50 начальник ОВА написал, что, к сожалению, количество погибших в результате российской атаки возросло до 2. Под завалами нашли тело мужчины 1967 года рождения.
Еще 9 человек получили ранения. 4 из них госпитализировали в медучреждения в состоянии средней степени тяжести, другие – продолжают лечение амбулаторно.
Также из-за российского дронового удара повреждена станция переливания крови,
– сообщил Олег Кипер.
Чиновник отметил, что ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.
Последствия атаки России на Одессу 10.06.2025 / Фото из телеграма Кипера
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!