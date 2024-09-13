У российского генерала изъяли пентхаус у моря в Одессе на более миллион долларов, – СМИ

У российского военного изъяли роскошную квартиру в Одессе. Ранее недвижимость пытались незаконно продать через подставных лиц за 1,5 миллиона долларов.

Этот пентхаус принадлежал бывшему заместителю министра обороны России Михаилу Дмитриеву, однако был записан на его жену.

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Справка. Дмитриев занимал должности заместителя министра обороны и председателя комитета по военно-техническому сотрудничеству, а сейчас является госсоветником при министерстве обороны России и членом совета директоров оборонной корпорации "Тактическое ракетное вооружение.

Санкции против Дмитриева В декабре 2023 года его внесли в санкционный список за причастность к поддержке российской вооруженной агрессии против Украины. Все его активы в нашей стране заблокировали и ограничили возможность проведения торговых операций. Также санкции включали блокирование попыток вывода денег из Украины.

СМИ показали квартиру, которую изъяли у россиян

Киевский районный суд Одессы арестовал квартиру российского генерала в апреле этого года. Это пентхаус у моря площадью 1012 квадратных метров. На фото можно увидеть типичный роскошный ремонт 2000-х годов.

Квартира российского военного в Одессе: фото Думская

Журналисты сообщили, что ранее эту квартиру пытались незаконно продать через подставных лиц за 1,5 миллиона долларов. Однако теперь недвижимость все же передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Также они отметили, что в августе судья Киевского райсуда Одессы Дмитрий Тишко отказал в передаче пентхауса АРМА. После этого у него появился дом у моря с бассейном и гектаром земли за 140 тысяч долларов. И это не первое его решение в пользу российских оккупантов в Украине.