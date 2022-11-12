"Олешки – следующие": освобождению Херсона радуются и в соседней Одессе

Освобождению Херсона радуются не только жители оккупированного города. По случаю исторического события люди собрались и в Одессе.

12 ноября в центре Одессы шумно. Херсонцы, которые из-за российских военных были вынуждены покинуть родной город и уехать в Одессу, вышли, чтобы вместе порадоваться, сообщает 24 канал.

Счастливая подборка освобожденных поселков на Херсонщине: показываем на карте

Как празднуют в Одессе

Несколько сотен украинцев пришли с национальным флагом, плакатами и мячами в форме арбузов. Они восклицали "Слава Украине", "Херсон – это Украина", а также знаменитую кричалку о Владимире Путине.

Проезжавшие мимо автомобили сигналили херсонцам. На фото и видео с места происшествия заметно, что все присутствующие очень счастливы, а в центре Одессы царит атмосфера радости.

Херсонцы собрались порадоваться в Одессе: видео

Одесситы поддержали херсонцев сигналами из автомобилей: видео

Херсонцы невероятно счастливы, что их родной город теперь свободен. Порадоваться пришли и жители области, в чьих населенных пунктах еще висит российский триколор. Теперь они точно знают, что вскоре вся Херсонщина будет свободна. Так, у одной женщины на акции был плакат с надписью "Олешки – следующие".

Олешки под оккупацией: карта

В Одессе люди радуются освобождению Херсона / Фото Екатерины Ерской

У оперного театра в Одессе люди пели гимн Украины и песню "Ой, у лузі червона калина".

Херсонцы радуются деоккупации родного города: видео

Освобождение Херсона: главное

После того, как российское командование заявило об отводе своих войск из Херсона, 11 ноября в город вошли Вооруженные Силы Украины.

От радости херсонцы вышли на улицы, к вечеру пели песни и танцевали.

В Минобороны сообщили, что на полную зачистку города уйдет несколько недель. Сейчас на правом берегу Днепра еще находятся российские оккупанты, которые не успели скрыться со своими товарищами. Они переоделись в гражданское и прячутся.

К теме – исторические кадры освобождения Херсона: видео