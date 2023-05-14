Возмутительный инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни, 10. В милицию поступило сообщение, что какой-то мужчина включил на телефоне и громко слушает гимн СССР. Впоследствии выяснилось: в полицию обратился житель Киевского района.

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На место инцидента прибыли правоохранители. Впоследствии в сети опубликовали видео, как двое мужчин сидят на лавочке. Один из них включил на телефоне гимн СССР.

Правоохранители разыскивают свидетелей возмутительного инцидента. Если вину горе-меломана докажут, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Свой позорный поступок мужчина пока никак не прокомментировал.

Заметьте! К слову, недавно возмутительный инцидент произошел во Львове. Молодые люди цинично слушали музыку путиниста Григория Лепса и пытались оправдаться тем, что его музыка вроде бы оказалась "в зоне политических конфликтов".

Украинцев восхищало выступление женщины в Евпатории

Украинцев восхищало видео с временно оккупированной Евпатории. Там женщина исполнила гимн Украины на скрипке. Кадры распространили по сети. Люди оставили много теплых комментариев.