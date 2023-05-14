Обурливий інцидент стався на проспекті Небесної Сотні, 10. До правоохоронців надійшло повідомлення, що якийсь чоловік увімкнув на телефоні та голосно слухає гімн СРСР. Згодом з'ясувалося: до поліції звернувся житель Київського району.
Зверніть увагу В Одесі невідомі у військовій формі напали та побили активіста Дем'яна Ганула
На місце інциденту прибули правоохоронці. Згодом у мережі опублікували відео, як двоє чоловіків сидять на лавочці. Один з них увімкнув на телефоні гімн СРСР.
Наразі правоохоронці розшукують свідків обурливого інциденту. Якщо вину горе-меломана доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Свій ганебний вчинок чоловік наразі ніяк не прокоментував.
Українців замилував виступ жінки у Євпаторії
Українців замилувало відео з тимчасово окупованої Євпаторії. Там жінка виконала на скрипці гімн України. Кадри поширили у мережі. Люди залишили багато теплих коментарів.