На фоне массированных обстрелов: в Одессе мужчина сорвал флаг Украины и бросил его на землю

В Одессе мужчина сорвал флаг Украины и бросил его на землю. Между нарушителем и очевидцами разразился конфликт, поэтому на место событий вызвали правоохранителей.

Инцидент произошел 22 июля. В настоящее время нарушителя задержали и передали следователям.

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Государственный флаг сорвали в Одессе

Вечером 22 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт. Он сорвал флаг Украины со здания, сломал флагшток и бросил флаг на землю. Инцидент произошел на улице космонавта Комарова.



Нарушитель сорвал флаг Украины / Фото Патрульная полиция



Мужчина также сломал флагшток / Фото Патрульная полиция

Очевидцы пытались сделать замечание нарушителю, однако мужчина никак не реагировал на замечания и вел себя очень агрессивно. Такое поведение возмутило свидетелей, поэтому они вызвали полицию.

Приехав на место происшествия, правоохранители установили, что мужчина был пьян. Его действия имели признаки уголовного возбуждения по статье 338 "Надругательство над государственными символами". Санкции статьи предусматривают штраф в размере до пятидесяти тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев. Самое суровое наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.



Правоохранители задержали нарушителя / Фото Патрульная полиция

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