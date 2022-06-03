В Одессе мужчина во время задержания взорвал гранату: пострадали полицейские

Злоумышленник взорвал гранату во время задержания в Одессе. Как следствие, пострадали 3 правоохранителя.

Подорвавшего гранату мужчину и его сожительницу подозревают в махинациях с оружием. Об этом сообщили в Национальной полиции 3 июня.

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Мужчина пытался вырваться во время задержания

В Одесской области во время задержания торговцев оружия один из фигурантов бросил в сторону правоохранителей гранату. Ранения получили трое оперативников внутренней безопасности Нацполиции. За совершенное злоумышленник понесет уголовную ответственность,

– говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 27-летний харьковчанин и его 29-летняя сожительница, жительница Луганской области, причастны к незаконной торговле оружием.

В частности, полицейские задокументировали факт продажи фигурантами автомата Калашникова, магазина к нему, патронов калибра 5,45, гранат РГД-5 и Ф-1.

Когда мужчина увидел полицейских, он попытался убежать. Однако оперативники внутренней безопасности полиции схватили его. Затем злоумышленник вытащил из кармана гранату и она сдетонировала.

В результате взрыва трое оперативников получили ранения обломками. С травмами разных степеней тяжести их отвезли в Одесскую областную клиническую больницу. Пока жизнь полицейских ничего не угрожает.

В Одессе мужчина взорвал гранату во время задержания: видео

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