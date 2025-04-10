Надели ошейник на мужчину и заставляли бежать за авто: в Одессе разоблачили группу злоумышленников

В Одессе задержали трех молодых людей, которые издевались над мужчиной и требовали у него вернуть вымышленный долг. По данным следствия, они угрожали потерпевшему, били его, надевали собачий ошейник с цепью и заставляли бежать за своим автомобилем.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Что известно об издевательствах над мужчиной в Одессе

Несколько дней назад в милицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении своего 40-летнего сына. По ее словам, накануне он просил у нее одолжить денег, после чего перестал выходить на связь.

Полиция установила, что к его дому в Великодолинской общине приезжали трое молодых людей и требовали вернуть вымышленный долг в размере четырех тысяч долларов.

Поскольку мужчина не имел средств, подозреваемые заставляли его продать земельный участок вместе с домом. Чтобы ускорить процесс, они били мужчину, одевали на него собачий ошейник с цепью и заставляли бежать за их автомобилем. Кроме того, они угрожали ему предметами, похожими на пистолеты. После этого похитители отвезли мужчину в арендованную квартиру в Одессе, где удерживали в подсобном помещении, требуя согласиться на продажу недвижимости.

Мужчину удерживали в подсобном помещении / Фото полиции Одесской области

Правоохранители освободили потерпевшего и задержали трех жителей Одессы в возрасте 22 и 23 лет. У них изъяли документы на недвижимость жертвы, мобильные телефоны и другие вещи. Всем троим сообщили о подозрении. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас следователи подали ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым.

Напомним, что в конце января на Киевщине двое мужчин похитили у матери годовалого ребенка. Злоумышленники требовали отдать долг, который якобы составлял 200 тысяч гривен.