Об этом свидетельствует приговор Тарутинского райсуда Одесской области. Преступление произошло ночью 1 июля 2022 года.

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Обстоятельства преступления

Мужчина под хмельком находился во дворе своей знакомой. Когда же на него начала лаять собака, он ее поймал. С помощью веревки, которую нашел на улице, связал передние лапы и топором несколько раз ударил по животному, оттянув ему голову.

Далее обвиняемый взялся за пятерых щенков, бегавших у дома. Маленьких собак он порезал ножовкой.

Муж признал вину

В суде обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и пообещал стать на путь исправления. Его защитница просила суд назначить наказание с применением испытательного срока.

Но после того, как суд ознакомился с характеристикой обвиняемого, суд не поверил в искреннее раскаяние мужчины. По месту жительства его характеризуют замкнутым и зажигательным. Односельчане относятся к нему с недоверием, поскольку тот ведет себя спокойно и неоднократно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также суд считает, что обвиняемый не дал критическую оценку своему противоправному поведению. Следовательно, речи об условном сроке наказания – быть не может. По мнению Фемиды, освобождение от отбывания наказания не будет способствовать исправлению обвиняемого и предупреждению новых преступлений.

Согласно приговору, обвиняемый был арестован в зале суда.