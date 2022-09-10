Екатерина = путин: в Одессе неизвестные оставили красноречивое послание на памятнике императрице
Пока мэр Одессы Геннадий Труханов ищет "компромисс" по поводу памятника российской екатерине II, местные жители активно выражают свою позицию. В частности, они против существования такого памятника в украинском городе.
В подтверждение своей позиции они уже обрисовали постамент красной краской. О произошедшем стало известно 10 сентября.
Заметьте Труханов против сноса памятника Екатерине и заявляет, что с россией нужен компромисс
Люди в Одессе приравняли екатерину II к путину
Екатерина II = путин,
– написано на постаменте.
Активист Сергей Стерненко показал, как выглядит временно существующий памятник екатерине II в Одессе.
Неизвестные обрисовали памятник екатерине II / Фото Сергея Стерненко
Люди приравняли российскую императрицу к путину / Фото Сергея Стерненко
Активист также вспомнил: "Мэр Одессы Труханов за счет одесситов его до сих пор охраняет, а ОВА самоустранилась от вопроса демонтажа и кивает на Труханова".
Издание "Думская" напомнило, что Одесский городской совет ежегодно на охрану монумента тратит ориентировочно 2 миллиона гривен.
Новый вид памятника екатерине II: смотрите видео
Украинцы требуют снести памятник
- В мае на сайте Офиса Президента зарегистрировали петицию, чтобы снести памятник российской императрице Екатерине II. Петиция набрала более 26,5 тысяч голосов.
- Владимир Зеленский ответил на петицию. Президент пояснил, что решение о возведении монументов государственного значения принимает Кабмин, а местного – местные органы исполнительной власти или самоуправления.
- Владимир Зеленский обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией.
- Однако мэр Геннадий Труханов заявил, что против сноса памятника екатерине II. Впоследствии представитель Одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что памятник екатерине II в Одессе однозначно нужно убрать.
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