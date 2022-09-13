В Одессе активист облил краской памятник Екатерине II: он рассказал о последствиях

В Одессе 12 сентября памятник Екатерине II облили краской. Этот жест являлся очередной попыткой привлечь внимание власти к тому, что эта скульптура не нужна городу.

Об этом 24 каналу рассказал активист "Автомайдана" Артак Григорян. Именно он стал инициатором своеобразной акции несогласия с политикой местных властей.

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После инцидента Григорян сам разместил фотографии скульптуры в соцсетях и написал, что ждет полицию.

Зачем активист облил памятник краской

Как пояснил общественный активист, его действия были направлены на поддержку другой активистки, которая несколько дней до того оставила красноречивое послание на памятнике императрице: "екатерина = путин".

Видео инцидента появилось в интернете, а пророссийские силы установили личность девушки и начали ее травить.



Активист "Автомайдана" облил краской памятник Екатерине II / Фото Общественное Одесса

"Общественность должна была стать на защиту этой девушки и продемонстрировать, что она – не одна. Любой может подойти к скульптуре и оставить там какую-то надпись", – подчеркнул Григорян.



Григорян поддержал активистку, сравнившую Екатерину II с путиным / Фото Общее Одесса

Он добавил, что определение, которое активистка оставила на памятнике, вполне правильно.

Екатерина ІІ – это действительно как путин в юбке. Она тоже убивала украинцев, и ей не место в Одессе,

– отметил активист.

Последствия инцидента

После инцидента активиста "Автомайдана" задержала полиция. Ему выписали протокол о правонарушениях по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении норм и правил благоустройства территорий населенных пунктов.



Полиция выписала протокол об админправонарушениях / Фото из фейсбука активиста Артака Григоряна

Григоряну может грозить штраф в размере от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан. Однако активист усматривает в этом только положительные моменты.

Будет собираться комиссия, которая решит, как меня могут оштрафовать. Это прекрасный повод еще раз напомнить властям, что вопрос с памятником Екатерине II должен быть решен,

– сказал он.

Как Труханов затягивает процесс с демонтажем

Григорян добавил, что вопрос о скульптуре остро стоит еще с 2014 года. Летом украинские граждане собрали необходимое количество подписей за демонтаж в центре Одессы памятника Екатерине II.

Но мэр Геннадий Труханов не спешит выполнять решение, несмотря на одобрительную реакцию президента.

Труханов инициирует какие-либо обсуждения о том, что должно быть на месте Екатерины. Мэр Одессы намеренно затягивает процесс, чтобы отвлечь внимание общественности от главного вопроса – демонтажа памятника,

– сказал Григорян.

Артак Григорян объяснил, зачем облил краской памятник Екатерине II: смотрите видео

Скандал с памятником Екатерине II: коротко