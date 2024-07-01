В Одессе официально открыли еще 4 пляжные зоны: в ОВА рассказали, какие именно

Зоны для купания и оздоровления в Одессе постепенно дополняются. Там для посетителей открыли еще 4 пляжные зоны.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер. Соответствующее сообщение он обнародовал 1 июля в своем телеграм-канале.

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В Одессе открыли новые пляжные зоны

Отныне доступны: инклюзивный пляж; пляж "True Man Sun of a Beach" и два пляжа "Red Line". Олег Кипер отметил, что список будет дополняться после прохождения проверок.

Он отметил, что совместный приказ о доступе людей к морю ОВА подписала с командующим оперативной стратегической группировки войск "Одесса".

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток – пребывание людей у моря запрещено,

– подчеркнул Кипер.

Напомним, что 8 июня в Одессе открыли первый пляж "Калетон".



В Одессе открыли Инклюзивный пляж / Карта телеграм-канала "Одесса. Официально"



В Одессе открыли еще "True Man Sun of a Beach" Карта телеграм-канала "Одесса. Официально"



Два пляжа "Red Line" открыли в Одессе / Карта телеграм-канала "Одесса. Официально"