Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Відповідне повідомлення він оприлюднив 1 липня у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Доступний перший пляж: в Одесі поступово відкривають зони для відпочинку та оздоровлення

В Одесі відкрили нові пляжні зони

Відтепер доступні: інклюзивний пляж; пляж "True Man Sun of a Beach" та два пляжі "Red Line". Олег Кіпер зазначив, що список буде доповнюватись після проходження перевірок.

Він зазначив, що спільний наказ про доступ людей до моря ОВА підписала з командувачем оперативного стратегічного угрупування військ "Одеса".

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби – перебування людей біля моря заборонено,

– наголосив Кіпер.

Нагадаємо, що 8 червня в Одесі відкрили перший пляж "Калетон".



В Одесі відкрили Інклюзивний пляж / Карта телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"



В Одесі відкрили ще "True Man Sun of a Beach" Карта телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"