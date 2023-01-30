В Одессе нашли мертвым 15-летнего парня, который загадочно исчез 3 дня назад
Источник:Полиция Одесской области
27 января жительница Одессы обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ее 15-летнего сына. Через три дня парня нашли мертвым.
В полиции сообщили, что подросток погиб в результате поражения током. Его тело обнаружили на грузовом вагоне.
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Полиция устанавливает обстоятельства
Трагедия произошла на железнодорожной станции "Одесса-Сортировочная". Тело погибшего узнала мать парня.
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии в рамках производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Работники полиции призывают граждан постоянно рассказывать детям, что железнодорожные поезда и станции находятся под высоковольтными линиями, в которых очень высокое напряжение. Отмечают, что она действует не только при касании, даже на расстоянии двух метров может ударить электрической дугой.
В Пакистане взорвался террорист-смертник: что известно
30 января в городе Пешавар, что на северо-западе Пакистана, тэрорист-смертник взорвал свой жилет, когда многие верующие, включая правоохранителей, пришли в мечеть на молитву.
Известно о по меньшей мере 34 погибших и 150 раненых. Офицер местной полиции Зафар Хан сообщил, что взрыв значительно повредил помещение мечети.
"Часть здания обрушилась. Вероятно, под ней находятся несколько человек", – заявил правоохранитель.
По предварительным данным местной больницы, ранены были 90 человек. Из них 15 – в критическом состоянии. Однако впоследствии заявили об увеличении числа погибших и пострадавших.