В Одессе нашли мертвым 15-летнего парня, который загадочно исчез 3 дня назад

27 января жительница Одессы обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ее 15-летнего сына. Через три дня парня нашли мертвым.

В полиции сообщили, что подросток погиб в результате поражения током. Его тело обнаружили на грузовом вагоне.

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Полиция устанавливает обстоятельства

Трагедия произошла на железнодорожной станции "Одесса-Сортировочная". Тело погибшего узнала мать парня.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии в рамках производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Работники полиции призывают граждан постоянно рассказывать детям, что железнодорожные поезда и станции находятся под высоковольтными линиями, в которых очень высокое напряжение. Отмечают, что она действует не только при касании, даже на расстоянии двух метров может ударить электрической дугой.

В Пакистане взорвался террорист-смертник: что известно

30 января в городе Пешавар, что на северо-западе Пакистана, тэрорист-смертник взорвал свой жилет, когда многие верующие, включая правоохранителей, пришли в мечеть на молитву.

Известно о по меньшей мере 34 погибших и 150 раненых. Офицер местной полиции Зафар Хан сообщил, что взрыв значительно повредил помещение мечети.

"Часть здания обрушилась. Вероятно, под ней находятся несколько человек", – заявил правоохранитель.

По предварительным данным местной больницы, ранены были 90 человек. Из них 15 – в критическом состоянии. Однако впоследствии заявили об увеличении числа погибших и пострадавших.