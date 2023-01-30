У поліції повідомили, що підліток загинув внаслідок ураження струмом. Його тіло знайшли на вантажному вагоні.

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Поліція встановлює обставини

Трагедія трапилась на залізничній станції "Одеса-Сортувальна". Тіло загиблого упізнала мати хлопця.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії в рамках провадження, розпочатого за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Працівники поліції вкотре закликають громадян постійно розповідати дітям, що залізничні потяги та станції знаходяться під високовольтними лініями, в яких дуже висока напруга. Наголошують, що вона діє не лише при торканні, навіть на відстані двох метрів може вдарити електричною дугою.

У Пакистані підірвався терорист-смертник: що відомо

30 січня в місті Пешавар, що на північному заході Пакистану, терорист-смертник підірвав свій жилет, коли багато вірян, включно з правоохоронцями, прийшли у мечеть на молитву.

Відомо про щонайменше 34 загиблих і 150 поранених. Офіцер місцевої поліції Зафар Хан повідомив, що вибух значно пошкодив приміщення мечеті.

"Частина будівлі обвалилася. Ймовірно, під нею перебувають декілька людей", – заявив правоохоронець.

За попередніми даними місцевої лікарні, пораненими були 90 людей. З них 15 – у критичному стані. Проте згодом заявили про збільшення кількості загиблих та постраждалих.