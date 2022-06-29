В Одессе прогремел мощный взрыв

Жители Одессы 29 июня слышали мощный взрыв. После этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Так, взрыв прогремел около 13:19, а сирены звучали через несколько минут. Важно, чтобы люди оставались в укрытиях. Официальных комментариев от власти пока нет.

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Не фотографируйте вероятные "прилеты"

Кроме того, воздушную тревогу объявили и в Николаевской области. Напомним, что ни в коем случае нельзя публиковать в сети фото и видео взрывов или "прилетов". Этим можно только помочь врагу скорректировать огонь.

Обстрелы Одесской и Николаевской областей

Россияне в течение последней недели каждый день обстреливают южные области Украины. Например, 28 июня они нанесли удар по Николаевщине. Выпустили около 11 ракет, часть из которых сбила ПВО, а также обстреляли жилые районы Очакова. Погибли три человека, среди которых – 6-летняя девочка.

Также 28 июня россияне обстреливали Одесскую область. Одну ракету сбила ПВО. Обошлось без пострадавших.

Утром 29 июня оккупанты снова запустили 8 ракет по Николаеву, которые попали в многоэтажку в спальном районе. Несколько этажей дома разрушены. Погибли 4 человека, еще двое – ранены.

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