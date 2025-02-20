В Одессе прогремел взрыв: предположительно, взорвали авто

В четверг, 20 февраля, в Одессе прогремел взрыв. В сети сообщают, что речь идет, вероятно, о подрыве автомобиля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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В Одессе могли взорвать автомобиль

По данным журналистов, взрыв в Одессе прогремел около 16:40. В ГСЧС также сообщили, что на место происшествия уже следует подразделение.

Между тем, в местных телеграмм-каналах пишут, что на проспекте Шевченко якобы был взорван автомобиль. Как отмечают свидетели, пожар после взрыва не наблюдается.