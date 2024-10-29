В Одессе раздалась серия взрывов: Россия запустила ракеты из авиации

Днем во вторник, 29 октября, в Одессе раздалась серия взрывов. В это время в регионе была объявлена ​​воздушная тревога.

Российские войска продолжают регулярно обстреливать Одессу и область. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Одессе прогремел взрыв

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена ​​в 12:23. В ту же минуту Воздушные силы ВСУ написали о движении ракеты в направлении Одесской области.

Перед этим в ПС также предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

По информации корреспондентов Суспильного, взрыв в Одессе прогремел около 12:26.

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В 12:37 Воздушные силы сообщили о новой угрозе Одесской области.

Повторный запуск! Одещина – укрытие!

– говорится в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также подтвердил повторный взрыв. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

По предварительной информации мониторинговых каналов, для атаки на Одессу россияне использовали противорадиолокационную ракету Х-31П.

К слову, утром 29 октября взрыв также прогремел в Сумах. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб в направлении города.