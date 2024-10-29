Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Одесу та область. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.

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В Одесі прогримів вибух

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 12:23. В ту ж хвилину Повітряні сили ЗСУ написали про рух ракети в напрямку Одещини.

Перед цим в ПС також попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

За інформацією кореспондентів Суспільного, вибух в Одесі пролунав близько 12:26.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

О 12:37 Повітряні сили повідомили про нову загрозу для Одеської області.

Повторний пуск! Одещина – укриття!

– йдеться в повідомленні.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов також підтвердив повторний вибух. Він закликав містян залишатися в укриттях.

За попередньою інформацією моніторингових каналів, для атаки на Одесу росіяни використали протирадіолокаційну ракету Х-31П.

До слова, зранку 29 жовтня вибух також прогримів у Сумах. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб в напрямку міста.