Там прогремел взрыв. 24 Канал собрал известную на данный момент информацию.

Что известно об атаке на Одессу?

Прежде всего, отметим, что Воздушные силы за несколько минут до 11 утра предупреждали об угрозе скоростных целей в направлении Одессы.

Мониторы отмечали, что в Одесскую область летели крылатые ракеты "Оникс". Взрыв в городе пригремел уже в 11:00. После этого началась доразведка по крылатым ракетам.

Впоследствии местные паблики писали, что над Одессой поднимается дым. В момент публикации нет подробностей о возможных последствиях удара. Очевидно, что власть предоставит эту информацию позже – в таком случае мы обязательно обновим материал.

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Следует добавить, что Одесса находится под постоянными обстрелами. Так, днем ​​31 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности территория предприятия, здания больницы и колледжа. Предварительно пострадали два человека: 43-летний мужчина и 72-летняя работница больницы.

27 июля оккупанты тоже атаковали Одесщину ракетами. После оглашения воздушной тревоги в 14:17 Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Одессы, а около 14:24 местные жители услышали два взрыва.