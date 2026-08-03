Там прогримів вибух. 24 Канал зібрав відому на цей момент інформацію.

Що відомо про атаку на Одесу?

Передусім зазначимо, що Повітряні сили за кілька хвилин до 11-ї ранку попереджали про загрозу швидкісних цілей в напрямку Одеси.

Монітори зазначали, що на Одещину летіли крилаті ракети "Онікс". Вибух у місті пригримів уже об 11:00. Після цього почалася дорозвідка по крилатих ракетах.

Згодом місцеві пабліки писали, що над Одесою підіймається дим. На момент публікації немає подробиць про можливі наслідки удару. Вочевидь, влада надасть цю інформацію пізніше – у такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

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Слід додати, що Одеса перебуває під постійними обстрілами. Так, вдень 31 липня російські війська завдали ракетного удару по місту. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема територію підприємства, будівлі лікарні та коледжу. Попередньо, постраждали двоє людей: 43-річний чоловік і 72-річна працівниця лікарні.

27 липня окупанти теж атакували Одещину ракетами. Після оголошення повітряної тривоги о 14:17 Повітряні сили повідомили про рух ракет у напрямку Одеси, а близько 14:24 місцеві жителі почули два вибухи.