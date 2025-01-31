В Одессе вечером 31 января раздался мощный взрыв. Перед этим воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает журналистка 24 Канала, которая находится в городе. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

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Россия атаковала Одессу

Вечером 31 января в 19:06 в Одессе объявили воздушную тревогу, но через несколько минут, в 19:10, прозвучал отбой. О 19:18 в Одессе и области снова объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

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Около 19:20 в Одессе прогремел мощный взрыв. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил вражескую атаку и призвал горожан быть в безопасных местах.

Будьте в безопасных местах,

– призвал Труханов.

Сейчас детали атаки неизвестны. Местные власти не сообщали о последствиях, а также не поступала информация о пострадавших и жертвах.

Мониторинговые телеграмм-каналы пишут, что Россия запустила по Одессе баллистическую ракету типа "Искандер", однако официального подтверждения пока нет.

В Одессе прогремели повторные взрывы

Около 19:55 в Одессе прогремел повторный взрыв. Перед этим воздушные силы предупреждали о скоростных целях из акватории Черного моря.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что в городе прогремели мощные взрывы. Он также призвал одесситов оставаться в укрытии, пока не минует угроза.

Мониторинговые телеграмм-каналы пишут, что второй раз враг запустил по Одессе крылатые ракеты.