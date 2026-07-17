На рассвете 17 июля в Одессе прогремел взрыв. Оккупанты провели атаку на город с использованием ракет.

Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно об атаке на Одессу?

В 04:53 Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации на юге. В связи с этим в Херсонской, Николаевской и Одесской областях объявили тревогу.

Через несколько минут стало известно, почему оккупанты запустили с борта самолетов крылатые ракеты. Враг в очередной раз цинично нацелился на Одесскую область.

Уже в 05:11 в Одессе прогремел взрыв. Спустя 100 минут в городе снова раздались взрывы.

На данный момент подробности атаки неизвестны. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Напомним, что поздно вечером 16 июля российская армия также совершила атаку на Одессу ракетами. В результате ударов были повреждены трехэтажный жилой дом, религиозное и дошкольное учреждения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, в результате ракетного удара также есть погибшие. Так, известно о 2 жертвах и 8 пострадавших, среди которых – 2 детей.