В Одессе прогремел взрыв
На рассвете 17 июля в Одессе прогремел взрыв. Оккупанты провели атаку на город с использованием ракет.
Об этом сообщает "Суспильне".
Что известно об атаке на Одессу?
В 04:53 Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации на юге. В связи с этим в Херсонской, Николаевской и Одесской областях объявили тревогу.
Через несколько минут стало известно, почему оккупанты запустили с борта самолетов крылатые ракеты. Враг в очередной раз цинично нацелился на Одесскую область.
Уже в 05:11 в Одессе прогремел взрыв. Спустя 100 минут в городе снова раздались взрывы.
На данный момент подробности атаки неизвестны. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Напомним, что поздно вечером 16 июля российская армия также совершила атаку на Одессу ракетами. В результате ударов были повреждены трехэтажный жилой дом, религиозное и дошкольное учреждения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
К сожалению, в результате ракетного удара также есть погибшие. Так, известно о 2 жертвах и 8 пострадавших, среди которых – 2 детей.