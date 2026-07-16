Об этом сообщают глава Одесской МВА Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Каковы последствия российской атаки по Одессе 16 июля?

В 22:18 Военно-воздушные силы предупредили о движении высокоскоростной цели в направлении Одесской области. Через 2 минуты военные сообщили, что еще одна ракета летит на Одессу.

В 22:21 в городе были слышны взрывы.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на 23:00 известно о двух погибших в Одессе. Также шесть человек пострадали, среди них – трое детей.

На месте работают соответствующие службы,

– написал Лысак.