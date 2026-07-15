Туда летели ракеты. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

Что известно об атаке на Одессу?

Прежде всего, заметим, что мониторинговые сообщества писали о бортах Ту-22м3 на пусковых рубежах возле Крыма.

Впоследствии появилась информация о нескольких группах ракет Х-22, в частности, в сторону Одессы и Черноморского и Южного. Взрывы прогремели около 8 вечера.

В настоящее время местные власти или спецслужбы не сообщали о возможных последствиях удара. При этом следует отметить, что утром 15 июля Россия уже нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли три человека, еще восемь получили ранения.

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Заметим, что перед этим, к вечеру, россияне также терроризировали реактивными дронами Киевщину. В регионе работала ПВО.

Утром 15 июля российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Житомирской области. Под обстрел попала АЗМ в Малинской общине. К слову, советник Минобороны Сергей Флеш Бескрестнов считает, что россияне могли использовать ретрансляторы в Беларуси для этой атаки.