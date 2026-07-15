Туди летіли ракети. 24 Канал зібрав усю відому на цей момент інформацію.

Що відомо про атаку на Одесу?

Передусім зауважимо, що моніторингові спільноти писали про борти Ту-22м3 на пускових рубежах біля Криму.

Згодом з'явилася інформація про декілька груп ракет Х-22, зокрема, в бік Одеси та Чорноморського та Південного. Вибухи прогриміли близько 8-ї вечора. Наразі місцева влада чи спецслужби не повідомляли про можливі наслідки удару.

При цьому варто зазначити, що вранці 15 липня Росія вже завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок якого загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення.

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Зауважимо, що перед цим, надвечір, росіяни також тероризували реактивними дронами Київщину. У регіоні працювала ППО.

Вранці 15 липня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Під обстріл потрапила АЗМ в Малинській громаді. До слова, радник Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що росіяни могли використати ретранслятори в Білорусі для цієї атаки.