Місцева влада інформує про роботу ППО в регіоні. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Київщину?

Близько 17:30 в районах Київської області почала ширитися повітряна тривога. "Червоними" стали, зокрема, Вишгородський, Броварський райони.

Моніторингові спільноти попереджали про рух реактивних БпЛА. Про реактивні дрони писали й у Повітряних силах. Близько 17:45 у КОВА повідомили про роботу ППО по ворожих цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликали в ОВА у повідомленні.

Згодом, о 17:57 монітори повідомляли про дорозвідку по БпЛА в регіоні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Які міста були під ударом останнім часом?

Увечері 14 липня під час повітряної тривоги вибух пролунав у Сумах. Напередодні, 13 липня, вибухи також пролунали в Одесі. Перед цим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку через активність російської тактичної авіації. За попередніми даними, по ворожих цілях відпрацювала ППО.

Того ж дня вранці Росія вже завдала ракетного удару по Одесі. Було пошкоджено територію автотранспортного підприємства, згоріли шість автобусів, ще 11 автобусів і шість автомобілів зазнали пошкоджень. Також постраждали приватні будинки та будівлі санаторію. Поранення отримали п'ятеро людей, серед яких 5-річна дитина.

Вдень 13 липня окупанти атакували й Запоріжжя керованими авіабомбами. Росія завдала чотирьох ударів по місту, внаслідок чого постраждали семеро людей, серед них – 4-річна дівчинка.