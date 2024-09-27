В Одессе прогремели мощные взрывы: на город летели ударные беспилотники

В Одессе поздно ночью 27 сентября слышали взрывы. До этого по всей области была объявлена воздушная тревога.

Была угроза атаки ударными беспилотниками типа "Шахед". 24 Канал призывает одесситов оставаться в укрытиях и сохранять информационную тишину.

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Что известно о взрывах в Одессе

Воздушную тревогу в Одесской области объявили еще 26 сентября в 23:40. Тогда Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах-камикадзе.

Одесская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО,

– писали военные.

Впоследствии Воздушные силы писали, что "Шахеты" в Одесской области держат западный курс. Далее стало известно, что один из ударных БПЛА был на западе у границы в направлении Тирасполя, что в так называемом непризнанном Приднестровье.

Еще один "Шахед", отмечали военные, подлетал с моря в район Черноморска. Жителей города также предупреждали о возможной работе ПВО.

Взрывы в Одессе прогремел около 00:54. Об этом написали корреспонденты Суспильного.

"В Одессе были слышны взрывы", – отмечали журналисты.

Пока ни в мэрии Одессы, ни в ОВА не давали комментариев относительно последствий в городе после взрывов.

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