В Одессе прогремели мощные взрывы: россияне атакуют "Шахедами"

Россияне вечером 12 декабря запустили сразу несколько групп "Шахедов". Известно, что в Одессе прогремели мощные взрывы.

О нескольких мощных взрывах в Одессе сообщили находящиеся в городе журналисты 24 Канала. Они отметили, что взрывы прогремели с разницей в несколько минут.

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Россияне направили на Одессу "Шахеды"

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в 20:54 обратился к жителям областного центра.

Одесса, очень прошу: не выходите из безопасных мест и не подходите к окнам! Не выходите на улицу! Наши ребята работают,

​​​ – сказал он.

В ту же минуту поступило сообщение от Сил обороны Юга Украины. В нем также подчеркивают, что ведется боевая работа, и призывают людей оставаться в укрытиях.

Заметим, что в 19:51 глава ОВА обращался также к жителям Белгород-Днестровского района. Он призвал их не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах до отбоя. А в 20:37 призвал не покидать укрытия жителей Одесского района. Тогда же стало известно о взрывах в Одесской области, в частности, в Черноморске.

По состоянию на 21:00 воздушную тревогу объявили в Одесской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областях. Оставайтесь в укрытиях, если в вашей области раздается воздушная тревога. Находитесь там, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь.

Тем временем "Шахеды" продолжают летать по Украине. Как отметили в 20:59 в Воздушных силах, группа ударных БПЛА на границе Киевской и Винницкой областей. Они двигаются в западном направлении.

В ночь на 12 декабря силы ПВО сбили 9 "Шахедов"

Утром 12 декабря в Воздушных силах подвели итоги работы за ночь. Враг из оккупированного Крыма запустил дроны-камикадзе "Шахед". А в этот раз из района Балаклавы.

По имеющимся данным, враг запустил 15 дронов-камикадзе. Девять из них удалось уничтожить в разных областях. Их сбили подразделения мобильных огневых групп Сил обороны.

Также известно, что вечером 11 декабря зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили сразу две управляемые авиационные ракеты Х-59 на Запорожье и Днепропетровщине.