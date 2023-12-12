В Одессе прогремели мощные взрывы: россияне атакуют "Шахедами"
Россияне вечером 12 декабря запустили сразу несколько групп "Шахедов". Известно, что в Одессе прогремели мощные взрывы.
О нескольких мощных взрывах в Одессе сообщили находящиеся в городе журналисты 24 Канала. Они отметили, что взрывы прогремели с разницей в несколько минут.
Читайте также Россияне атакуют несколькими группами "Шахедов": в Одесской области прогремели взрывы
Россияне направили на Одессу "Шахеды"
Глава Одесской ОВА Олег Кипер в 20:54 обратился к жителям областного центра.
Одесса, очень прошу: не выходите из безопасных мест и не подходите к окнам! Не выходите на улицу! Наши ребята работают,
– сказал он.
В ту же минуту поступило сообщение от Сил обороны Юга Украины. В нем также подчеркивают, что ведется боевая работа, и призывают людей оставаться в укрытиях.
Заметим, что в 19:51 глава ОВА обращался также к жителям Белгород-Днестровского района. Он призвал их не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах до отбоя. А в 20:37 призвал не покидать укрытия жителей Одесского района. Тогда же стало известно о взрывах в Одесской области, в частности, в Черноморске.
Тем временем "Шахеды" продолжают летать по Украине. Как отметили в 20:59 в Воздушных силах, группа ударных БПЛА на границе Киевской и Винницкой областей. Они двигаются в западном направлении.
В ночь на 12 декабря силы ПВО сбили 9 "Шахедов"
Утром 12 декабря в Воздушных силах подвели итоги работы за ночь. Враг из оккупированного Крыма запустил дроны-камикадзе "Шахед". А в этот раз из района Балаклавы.
По имеющимся данным, враг запустил 15 дронов-камикадзе. Девять из них удалось уничтожить в разных областях. Их сбили подразделения мобильных огневых групп Сил обороны.
Также известно, что вечером 11 декабря зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили сразу две управляемые авиационные ракеты Х-59 на Запорожье и Днепропетровщине.