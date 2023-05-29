В Одессе услышали звуки взрывов: в регионе сообщили о работе ПВО

Ночью в Одесской области раздались мощные звуки взрывов. Россияне атаковали регион, а противовоздушная оборона сбивает враждебные цели.

Около 01:43 29 мая в Одесской области раздались звуки взрывов. Впоследствии глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил, что в регионе работает ПВО.

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Оккупанты атаковали Одесскую область

Сергей Братчук сообщил, что звуки взрывов в Одессе – боевая работа ПВО продолжается. Он призвал местных жителей следить за новостями, доверять официальной информации и, конечно, верить в ВСУ.

Верим и поддерживаем ВСУ! Пока мониторьте инфопространство и почистите свой телеграмм,

– написал он.

Мониторинговые каналы сообщили, что оккупанты атакуют Одессу с моря. В этот же момент россияне запустили БПЛА по Киевской области с Севера.

Ночью 29 мая неспокойно: ПВО работает во многих областях

Ночью 29 мая россияне атаковали Украину дронами-камикадзе, из-за чего воздушную тревогу объявили в большинстве регионов страны.

По состоянию на 02:24 о работе ПВО, кроме Одессы, официально сообщили в Киеве и Винницкой области. Также на 03:03 СМИ сообщали о неизвестных звуках взрывов в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях. Официальных сообщений по этим регионам на данный момент нет.

Если в вашем городе объявлена ​​тревога, находитесь в укрытиях. Не фиксируйте и не распространяйте кадры работы ПВО и возможных "прилетов".