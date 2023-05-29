Близько 01:43 29 травня в Одеській області пролунали звуки вибухів. Згодом голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук підтвердив, що в регіоні працює ППО.
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Окупанти атакували Одеську область
Сергій Братчук повідомив, що звуки вибухів в Одесі – бойова робота ППО триває. Він закликав місцевих жителів слідкувати за новинами, довіряти офіційній інформації та, звичайно ж, вірити в ЗСУ.
Віримо та підтримуємо ЗСУ! Поки моніторте інфопростір та почистіть свій Телеграм,
– написав він.
Моніторингові канали повідомили, що окупанти атакують Одесу з моря. У цей же момент росіяни запустили БпЛА по Київській області з Півночі.
Вночі 29 травня неспокійно: ППО працює в багатьох областях
Вночі 29 травня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе, через що повітряну тривогу оголосили в більшості регіонах країни.
Станом на 02:24 про роботу ППО, окрім Одеси, офіційно повідомили у Києві та Вінницькій області. Також місцеві ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у Черкаській, Полтавській та Рівненській областях. Проте офіційної інформації за цими регіонами на цю мить немає.