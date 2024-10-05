В Одесской области раздались взрывы: там работает ПВО по ударным дронам

В Одесской области поздно ночью 5 октября услышали взрывы. Там работает наша противовоздушная оборона по вражеским ударным дронам.

В регионе также объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает жителей Одесской области оставаться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о взрывах в Одесской области

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 00:44 5 октября. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

Несколько групп БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской/Одесской области,

– писали военные.

Уже в 00:51 мониторинговые телеграм-каналы рассказали о взрывах, которые слышали в области. Там противовоздушная оборона работает по вражеским дронам-камикадзе.

Стоит отметить, что, по состоянию на 01:05 вражеские дроны продолжают двигаться в направлении области. Воздушные силы написали об ударных БПЛА в Одесской области в северо-западном направлении и несколько групп БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск, Одесса).

Пока ни в Одесской ОВА не комментировали ситуацию относительно взрывов, которые слышали в области, а также последствий в регионе.

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