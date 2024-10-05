Згодом вибухи також почули й в самій Одесі. 24 Канал закликає жителів Одеської області лишатися в укриттях цивільного захисту.

До теми У низці областей України лунала тривога: росіяни запускали ракети

Що відомо про вибухи на Одещині

Оновлено! Вибух також чули й в Одесі, про що повідомили кореспонденти Суспільного. Перший почули о 01:31, а другий – рівно через хвилину.

Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 00:44 5 жовтня. Повітряні сили попереджували про рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед".

Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини/Одещини,

– писали військові.

Уже о 00:51 моніторингові телеграм-канали розповіли про вибухи, які чули в області. Там протиповітряна оборона працює по ворожих дронах-камікадзе.

Варто зазначити, що, станом на 01:05 ворожі дрони продовжують рухатися у напрямку області. Повітряні сили написали про ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку та декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області (Чорноморськ, Одеса).

Наразі ні в Одеській ОВА не коментували ситуацію стосовно вибухів, які чули в області, а також наслідків у регіоні.

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