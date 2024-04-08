В Одессе прогремели взрывы

В Одессе днем 8 апреля прогремел взрыв. Пока неизвестно деталей.

В Одессе в очередной раз прогремели взрывы. Воздушную тревогу не объявляли, сообщают корреспонденты 24 Канала.

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Воздушную тревогу не объявляли

Жители Одессы слышали мощные взрывы. Пока неизвестно, в чем причина. В регионе не объявляли о воздушной угрозе.

Причины неизвестны. Местная власть не комментировала этого.

24 Канал следит за ситуацией и сообщит подробности, когда они станут известны.

Тревогу в регионе объявили в 12:19, как и в большинстве областей из-за угрозы баллистического вооружения.

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