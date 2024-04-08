В Одессе прогремели взрывы
8 апреля 2024, 12:13Читати новину українською
В Одессе днем 8 апреля прогремел взрыв. Пока неизвестно деталей.
В Одессе в очередной раз прогремели взрывы. Воздушную тревогу не объявляли, сообщают корреспонденты 24 Канала.
Смотрите также Хотят повторения Авдеевки, – Андрющенко предположил, где будут давить россияне
Воздушную тревогу не объявляли
Жители Одессы слышали мощные взрывы. Пока неизвестно, в чем причина. В регионе не объявляли о воздушной угрозе.
Причины неизвестны. Местная власть не комментировала этого.
24 Канал следит за ситуацией и сообщит подробности, когда они станут известны.
Тревогу в регионе объявили в 12:19, как и в большинстве областей из-за угрозы баллистического вооружения.
Россия атаковала Одессу 6 апреля
- Вечером 6 апреля в Одессе прозвучали несколько взрывов. За несколько минут до этого в городе объявили воздушную тревогу. Впоследствии стало известно, что в городе начался пожар.
- Местные власти призвали людей соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.
- Отбой воздушной тревоги в Одессе прозвучал аж в 22:10. После этого издание "Думская" сообщило, что в городе горит жилой дом.
- Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире 24 Канала сообщила, что россияне продолжают производить различные ракеты для того, чтобы использовать их по украинским городам. Многие из них хранятся в Крыму и готовы к применению.