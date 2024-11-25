В Одессе прозвучала серия взрывов

Враг наносит коварные удары по украинским городам утром 25 ноября. На фоне этого взрывы прогремели в Одессе, дроны противника сбивает ПВО.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Также соответствующую информацию обнародовал городской голова Геннадий Труханов.

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Что известно о взрывах в Одессе

Воздушная тревога на территории Одесской области была объявлена ​​ориентировочно в 09:32. Городской голова Геннадий Труханов сообщал о вроде разведывательного дрона, который двигался в направлении города. По нему отработала противовоздушная оборона.

В городе слышен взрыв! Работают наши защитники,

– написал он.

Через несколько минут он призвал горожан находиться в безопасных местах, и не зря. В Одессе спустя мгновение раздались повторные взрывы, россияне нанесли ракетный удар по городу. По данным мониторинговых каналов, противник для этого использовал баллистическую ракету "Искандер-М".

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