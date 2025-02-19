В Одессе серия взрывов, Россия бьет "Шахедами"

Второй вечер подряд Россия атакует Одессу "Шахедами". В городе прогремели взрывы 19 февраля. 24 Канал собрал, что известно.

Враг атакует и другие регионы. Будьте в укрытиях, если в вашей области тревога!

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Что известно о взрывах в Одессе 19 февраля

В 20:48 Воздушные силы написали, что в направлении Одессы из акватории Черного моря летят вражеские БПЛА.

Через десять минут корреспонденты Суспильного сообщили, что в Одессе раздаются взрывы. В 20:49 об этом проинформировал Геннадий Труханов.

В 20:21 корреспонденты 24 Канала сообщили о сильных взрывах в Одессе.

Глава ОВА Олег Кипер призвал находиться в укрытиях одесситов и жителей Одесского района.

Мониторинговые сообщества приводят данные о большом количестве дронов на Одессу. Их не менее десяти.

В акватории Черного моря еще много беспилотников-камикадзе. Дроны заходят на город с Южного и летят в район морского порта. Мониторы отмечают, что это повторение вчерашнего сценария.

Где сейчас тревога

О последствиях взрывов в Одессе 19 февраля пока нет данных. Читайте официальные каналы и не снимайте прилеты!