В Одессе серия взрывов, Россия бьет "Шахедами"
Второй вечер подряд Россия атакует Одессу "Шахедами". В городе прогремели взрывы 19 февраля. 24 Канал собрал, что известно.
Враг атакует и другие регионы. Будьте в укрытиях, если в вашей области тревога!
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Что известно о взрывах в Одессе 19 февраля
В 20:48 Воздушные силы написали, что в направлении Одессы из акватории Черного моря летят вражеские БПЛА.
Через десять минут корреспонденты Суспильного сообщили, что в Одессе раздаются взрывы. В 20:49 об этом проинформировал Геннадий Труханов.
В 20:21 корреспонденты 24 Канала сообщили о сильных взрывах в Одессе.
Глава ОВА Олег Кипер призвал находиться в укрытиях одесситов и жителей Одесского района.
Мониторинговые сообщества приводят данные о большом количестве дронов на Одессу. Их не менее десяти.
В акватории Черного моря еще много беспилотников-камикадзе. Дроны заходят на город с Южного и летят в район морского порта. Мониторы отмечают, что это повторение вчерашнего сценария.
Где сейчас тревога
О последствиях взрывов в Одессе 19 февраля пока нет данных. Читайте официальные каналы и не снимайте прилеты!