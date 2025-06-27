В Одессе прогремела серия взрывов

Вечером 27 июня в Одесской области была объявлена ​​тревога. Впоследствии прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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Взрывы в Одессе 27.06.2025

О 22:36 Воздушные силы предупредили о группе вражеских ударных БПЛА в акватории Черного моря, курс – западный (Одесская область). Уже в 22:45 в Одесской области объявили тревогу.

В 22:55 военные снова написали, что в области угроза применения агрессором ударных БПЛА из акватории Черного моря.

По состоянию на 23:20 группы российских ударных дронов были по границе Одесской и Николаевской областей курсом на Одесскую область.

Около 23:42 в Одессе прогремели взрывы. Это подтвердил городской голова. Геннадий Труханов призвал находиться в безопасных местах.

Впоследствии были повторные взрывы. В частности, в 23:49, 23:50, 23:52.

Внимание! Одесса! Над городом несколько вражеских ударных БПЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя!

– отметили Воздушные силы.

В 23:58 в Одессе снова слышали взрыв. В 00:11 прозвучал снова.

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