В Одессе прогремели взрывы

Российские войска продолжают террор против Украины. 16 сентября в светлое время суток целью противника стала Одесса.

В городе раздались взрывы. Подробности сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Одессу?

Прежде всего, отметим, что для Одесского района около 14:50 объявили воздушную тревогу желтого уровня. Речь идет о дроновой угрозе.

Так, Воздушные силы писали о движении реактивного БПЛА на город. Сообщения о взрывах поступило в 15:06. По состоянию на момент публикации информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, местные власти смогут предоставить подробности впоследствии.

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Где еще фиксировали последствия обстрелов в последние дни?

В течение 15 сентября Россия атаковала Киев и область дронами. Во время воздушных тревог в регионе раздавались взрывы. В столице в результате ударов пострадали 12 человек, один из них впоследствии скончался в больнице. Еще шестеро находились в стационарах.

В области в сутки повредили семь объектов в Бориспольском, Броварском и Бучанском районах. Среди поврежденных были частные дома, ангар, автомобили и коммунальное учреждение. Людей там не пострадало.

Ранее российские дроны атаковали западные области. В частности, в Ровенской и Тернопольской области прогремели взрывы. В Тернополе повредили объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, один человек пострадал. Пожар был ликвидирован спасателями.