Об этом сообщает 24 канал.

Что известно об атаке на Тернополь?

Прежде всего, по состоянию на 8:00 утра продолжается российский дроновый террор западных регионов Украины. Воздушные силы предупреждали о БпЛА в Тернопольской области, в частности в районе Теребовли. Ударные дроны двигались и в Прикарпатье из Тернопольщины.

А в самом Тернополе около 7:54 были слышны взрывы. Также сообщалось о работе ПВО. На момент публикации информации о возможных последствиях удара нет. Очевидно, местные власти известят об этом позже. В этом случае мы обязательно обновим материал.

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Где еще было громко утром и ночью?

Российские БпЛА добрались до Львовщины: взрывы слышали жители Стрыя около 6 утра и за несколько минут до 8 утра. Под ударом находился также Ивано-Франковск.

В результате падения обломков БпЛА в Хмельницком районе вспыхнул пожар на территории предприятия. Ночью было неспокойно и в Ровно. А перед этим взрывы гремели на Волыни.