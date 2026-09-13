Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Тернопіль?

Передусім зазначимо, що станом на 8:00 ранку триває російський дроновий терор західних регіонів України. Повітряні сили попереджали про БпЛА на Тернопільщині, зокрема в районі Теребовлі.

Ударні дрони рухалися й до Прикарпаття з Тернопільщини. А в самому Тернополі близько 7:54 було чутно вибухи. Також повідомлялося про роботу ППО.

Станом на момент публікації інформації про можливі наслідки удару немає. Вочевидь, місцева влада сповістить про це пізніше. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

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Де ще було гучно зранку й уночі?

Російські БпЛА дісталися до Львівщини: вибухи чули жителі Стрия близько 6-ї ранку та за кілька хвилин до 8-ї ранку. Під ударом був також Івано-Франківськ.

Унаслідок падіння уламків БпЛА в Хмельницькому районі спалахнула пожежа на території підприємства. Уночі неспокійно було й у Рівному. А перед цим вибухи гриміли на Волині.