В центре Одессы машина пожарных перевернулась после столкновения с грузовиком

В центре Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть пострадавшие.

Грузовик FAW протаранил автолестницу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на пересечении Ришельевской и Троицкой утром 4 августа. В ГСЧС рассказали о трех пострадавших, передает 24 Канал.

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Пожарные ехали на вызов

Среди пострадавших – водители автолестницы и грузовика, а также женщина, которая проходила мимо. Их доставили в больницу, где они получат необходимую помощь.

После удара машины вылетели на тротуар. В результате удара они повалили столб и повредили рекламную конструкцию.

Инцидент произошел, когда спецмашина ехала на автоматический вызов пожарной сигнализации, который поступил ранее.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика не предоставил преимущество спецтранспорту, который двигался с включенной сиреной.

Ранее в Одесской области рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка.

ДТП произошло на автодороге сообщением Одесса – Рени в селе Великий Дальник.