Не дали врагу дойти до области: в Одессе простились с командиром и офицерами 28-й бригады

В Одессе простились с погибшими от ракетного удара 23 июля офицерами, а также командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. К месту прощания 26 июля пришли несколько сотен человек с охапками красных роз, букетами гвоздик и сине-желтых астр.

Большинство из присутствующих – военнослужащие. На церемонии было замечено также немало политиков.

Важно В Одессе россияне, вероятно, пытались уничтожить ключевую угрозу для своих кораблей, – разведка

В Одессе простились с:

подполковниками Александром Дайнеком, Валентином Сергиенко и Виталием Бондаревым ,

, а также командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Виталием Гуляевым.

После выступлений и отпевания объявили прощание. Люди понесли цветы в гроб. Над устланными розами телами защитников склонялись женщины в черных платках.

Военный оркестр сыграл прощальную мелодию. Собравшиеся оставляли букеты цветов у гробов и выражали поддержку родственникам погибших. Ни мужчины, ни женщины не сдерживали слез. Под гимн Украины гробы с защитниками обернули национальными флагами.

В Одессе простились с командиром и офицерами 28-й бригады / Фото "Суспільне"

Погибшие защищали нас в ожесточенных боях

Глава Одесской ОВА Максим Марченко в своем видеообращении подчеркнул, что именно благодаря командиру и офицерам враг не смог дойти до Одесской области, был остановлен и разбит на Херсонском направлении.

5 месяцев они защищали нас в ожесточенных боях и беспощадно убивали оккупантов. Я выражаю соболезнования родным и близким погибших,

– подчеркнул Марченко.

В Одессе простились с погибшими военнослужащими: смотрите видео

Что известно о командире Виталии Гуляеве

Виталий Гуляев родился в городе Шостка Сумской области. С началом войны на востоке Украины в 2014 году участвовал в боевых действиях на фронте на территории Донецкой и Луганской областей. В сентябре 2021 года был назначен командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

25 февраля 2022 года 28 ОМБр под командованием полковника Виталия Гуляева помешал высадке десанта возле Коблево Николаевской области.

российские военные обстреляли Одесщину: смотрите видео