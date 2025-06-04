В Одессе раздаются взрывы: БпЛА атакуют с моря
В ночь на 4 июня враг снова запустил по Украине "Шахеды". В Одессе прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.
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Что известно об атаке на Одессу
Так, около 1 часа ночи появились сообщения о взрывах в Одессе. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!
– написал глава Одесской ОВА Олег Кипер после взрывов.
Незадолго до этого Воздушные силы предупредили одесситов о "Шахедах" в направлении города. Традиционно враг атакует из акватории Черного моря.
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Заметим, 3 июня Россия впервые за время войны атаковала Николаевскую область ракетой "Кинжал". Враг целился в портовую инфраструктуру – обошлось без существенных повреждений.