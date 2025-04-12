В Одессе раздаются взрывы

Россияне ночью снова атаковали украинские города. В Одессе раздаются мощные взрывы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова. В ночь на 12 апреля в Одессе прогремели мощные взрывы.

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Россияне атакуют Одессу

В ночь на 12 апреля в Одессе прогремели взрывы, которые были слышны в разных районах города. Звуки взрывов нарушили тишину ночи и вызвали беспокойство у местных жителей, но на данный момент официальных сообщений о последствиях или возможном ущербе не поступало.



В настоящее время информация об их точном источнике остается ограниченной. Городские власти и правоохранители на данный момент не комментируют ситуацию, но призывают граждан успокоиться и дождаться официальных заявлений.

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